Полиция разогнала водометами противников "Альтернативы для Германии"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Полиция применила водометы для разгона протестующих против немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), съезд которой проходит в Ганновере в субботу, пишет газета Welt.
"Альтернатива для Германии" проводит первое партийное собрание после выборов, по итогам которых она впервые прошла в бундестаг, в повестке – избрание руководства партии. Порядок близ ганноверского конференц-центра, где проходит съезд, обеспечивают несколько сотен полицейских.
По итогам выборов в бундестаг 24 сентября в парламент входят шесть фракций от следующих партий: альянса ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, правой партии "Альтернатива для Германии", Свободной демократической партии, партии "ЛЕВЫЕ" и "Зеленых".