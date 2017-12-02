Полиция разогнала водометами противников "Альтернативы для Германии"

Акция протеста против немецкой партии Альтернатива для Германии (АдГ), съезд которой проходит в Ганновере. 2 декабря 2017

Акция протеста против немецкой партии Альтернатива для Германии (АдГ), съезд которой проходит в Ганновере. 2 декабря 2017

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Полиция применила водометы для разгона протестующих против немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), съезд которой проходит в Ганновере в субботу, пишет газета Welt.

Как заявил представитель полиции, акция стартовала около 7.00 по местному времени (9.00 мск). Участники демонстрации заблокировали несколько автомобильных дорог, ведущих к месту проведения съезда. Кроме того, зафиксирован ряд случаев нападения на полицейских.

"Альтернатива для Германии" проводит первое партийное собрание после выборов, по итогам которых она впервые прошла в бундестаг, в повестке – избрание руководства партии. Порядок близ ганноверского конференц-центра, где проходит съезд, обеспечивают несколько сотен полицейских.

По итогам выборов в бундестаг 24 сентября в парламент входят шесть фракций от следующих партий: альянса ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, правой партии "Альтернатива для Германии", Свободной демократической партии, партии "ЛЕВЫЕ" и "Зеленых".