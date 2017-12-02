Самую глубоководную в мире рыбу показали на видео

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили в Марианской впадине в Тихом океане самую глубоководную из известных на сегодняшний день рыб. Видео необычного существа опубликовано на YouTube.

Как сообщает The Independent , вид, получивший название "марианский морской слизень" (Mariana snailfish), обитает на глубине в 8,1 километра. При этом исследователи отмечают, что в теории максимально возможная глубина, пригодная для существования рыб, составляет 8,2 километра.

Специалисты Университета Вашингтона, подготовившие доклад о новой разновидности рыб, поясняют, что хотя "слизень" совсем не выглядит приспособленным к экстремальным условиям, в действительности он отлично освоился в своей среде обитания.