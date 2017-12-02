В Китае стартовали учения Росгвардии и Народной вооруженной полиции КНР

ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Совместные антитеррористические тактико-специальные учения "Сотрудничество-2017" между сводной группой сил специального назначения Росгвардии и китайскими оперативниками из Народной вооруженной полицией КНР стартовало в субботу в городе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района на севере страны, сообщили в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

Учения пройдут со 2 по 13 декабря, с российской стороны в них принимают участие военнослужащие центра специального назначения "Витязь" и сотрудники СОБР "Рысь", которые проведут отработку взаимодействия в специальных операциях с китайскими оперативниками из штурмового антитеррористического отряда "Пустынные лисы". Для войск национальной гвардии это первое подобное мероприятие, проводимое на территории иностранного государства.

© Фото : предоставлено пресс-службой Росгвардии Церемония открытия учений Росгвардии в Китае. 2 декабря 2017 © Фото : предоставлено пресс-службой Росгвардии Церемония открытия учений Росгвардии в Китае. 2 декабря 2017

Вместе против террора

В торжественной церемонии открытия в субботу приняли участие начальник Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации, первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Ченчик и начальник штаба Народной вооружённой полиции КНР генерал-майор Чжэн Цзя Гэй.

"Убежден, что совместное учение Росгвардии и Китайской народной вооруженной полиции продолжит сложившуюся хорошую традицию взаимодействия и станет важным вкладом в укрепление доверия и расширения сотрудничества между нашими странами в борьбе с международным терроризмом", — сказал Ченчик.

Генерал-майор Чжэн Цзя Гэй в свою очередь отметил, что "в последние годы китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на новый этап, достигнуты плодотворное результаты сотрудничества во всех областях".

По его словам, цель этих учений заключается "в дальнейшем укреплении сотрудничества и дружеских отношений между Росгвардией и Народной вооруженной полицией Китая".

© Фото : предоставлено пресс-службой Росгвардии Церемония открытия учений Росгвардии в Китае. 2 декабря 2017 © Фото : предоставлено пресс-службой Росгвардии Церемония открытия учений Росгвардии в Китае. 2 декабря 2017

Программа учений

Учения продлятся две недели и будут состоять из двух частей, на весь период ТСУ участники будут объединены в единый тренировочный отряд, состоящий из четырех смешанных на паритетной основе групп специального назначения. Как отмечают в Росгвардии, "такой порядок общения поможет установить контакт и понимание между участниками тренировки".

Российские и китайские спецназовцы выполнят учебные задачи, используя вооружение, военную технику и средства связи Народной вооруженной полиции КНР. На отдельных этапах будет применяться авиация и бронетехника.

В субботу после официального старта состоялась церемония вручения личному составу оружия, затем офицеры руководящей группы и командиры подразделений объединенного тренировочного отряда побывали на временных пунктах управления, осмотрели площадки размещения вооружения и военной техники, проехали по местам практических действий войск.

В период с 3 по 8 декабря спецназовцы примут участие в занятиях по тактико-специальной, огневой, высотной и физической подготовке на объектах воинской части Народной вооруженной полиции КНР. А с 9 по 12 декабря участники ТСУ проведут учебные специальные операции по поиску и ликвидации диверсионных групп в горной местности.

Антитеррористические тактико-специальные учения завершатся 13 декабря показным занятием с применением авиации, военной и специальной техники. Также 13 декабря пройдет церемония закрытия, в которой примет участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Ченчик и главнокомандующий Народной вооруженной полицией КНР генерал-полковник Ван Нин.

© Фото : предоставлено пресс-службой Росгвардии Церемония открытия учений Росгвардии в Китае. 2 декабря 2017 © Фото : предоставлено пресс-службой Росгвардии Церемония открытия учений Росгвардии в Китае. 2 декабря 2017

Давнее сотрудничество

Совместные учения и тренировки российских и китайских спецназовцев проводятся уже не в первый раз. В августе 2007 года в совместных антитеррористических учений подразделений специального назначения "Содружество-2007" в Подмосковье приняли участие 79 военнослужащих отряда спецназа "Снежный барс" Народной вооруженной полиции Китая.

В июне 2013 года в Пекине прошла совместная тактико-специальная тренировка "Сотрудничество-2013" с участием 29 военнослужащих отряда спецназа "Витязь" и Народной вооруженной полиции Китайской Народной Республики.

В период с 3 по 15 июля 2016 года в Московской и Смоленской областях состоялась российско-китайская комплексная тактико-специальная тренировка "Сотрудничество-2016".