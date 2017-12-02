Украинские силовики обстреляли запад Донецка из артиллерии, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли запад Донецка, было выпущено более 10 мин и артснарядов, сообщили в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня с позиций ВСУ в районе Марьинки по окраинам Петровского района Донецка было выпущено шесть 152-миллиметровых боеприпасов и семь мин калибром 120 и 82 миллиметра ", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, информация о разрушениях уточняется.

"Важно отметить, что другая часть боеприпасов украинских силовиков упала на территорию, подконтрольную ВСУ. Аналогичный обстрел из запрещенных средств вооружения украинская сторона производила вчера по этому же району, где, как отмечается сегодня в Марьинке, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры", — добавил представитель командования.

Он не исключил, что причиной обстрелов стали "внутренние разборки между украинскими силовиками или преднамеренный обстрел украинской артиллерией гражданского населения".

Ранее в субботу глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил об обстреле города Марьинка, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, обстрел продолжался в течение нескольких часов: примерно с 18.00 до 3.00 (19.00-4.00 мск). Жебривский добавил, что по меньшей мере один дом был поврежден.

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