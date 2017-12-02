В Нью-Йорке снова запустили табло со счетчиком госдолга США

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В районе Таймс-сквер вновь появилось табло, напоминающее прохожим об объеме государственного долга США, сообщает The Wall Street Journal.

На экране высвечивается 14-значная сумма: США должны своим кредиторам более 20 триллионов долларов, каждая семья по отдельности — более 242 тысяч.

Полгода назад девелоперская компания Durst Organization потратила 160 тысяч на "обновление" табло, однако его "слегка устаревший" вид решили не трогать. По словам председателя компании Дугласа Дерста, эта "старина" напоминает людям о том, что проблема госдолга актуальна уже достаточно долгое время.

"Это молчаливое напоминание правительству: нужно жить по средствам", — отметил Дерст.

В компании не ожидают, что ситуация радикально изменится при администрации президента Дональда Трампа, который однажды назвал себя "королем долга" и признался, что "сделал состояние на кредитах".

Табличка впервые появилась на улицах Нью-Йорка в 1989 году. Идея создать счетчик принадлежит отцу Дугласа Дерста — Сеймуру. До установки устройства он ежегодно рассылал сенаторам новогодние поздравления, в которых напоминал об их "доле" в структуре государственного долга США. Тогда госдолг составлял всего 2,7 триллиона долларов, отмечает издание.