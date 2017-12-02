В зоне Чернобыльской АЭС задержали трех туристов-экстремалов

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. Украинские полицейский задержали троих туристов-экстремалов в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Трое молодых людей из Днепра (бывший Днепропетровск) в возрасте от 18 до 23 лет вне контрольно-пропускных пунктов (в пятницу – ред.) незаконно проникли на территорию отселенного города Припять", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

По данным полиции, на задержанных составили административные протоколы, им грозит штраф.