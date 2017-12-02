Силовики почти 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (11)

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Украинские силовики почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 27 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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