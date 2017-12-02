Россия и США едины в вопросе борьбы с терроризмом, заявил посол Хантсман

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Москва и Вашингтон "на 100 процентов" едины в вопросе борьбы с терроризмом, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Все вы знаете о теракте, произошедшем в петербургском метро. Случившееся по-прежнему в памяти людей. Россия и США на 100 процентов вместе в вопросе борьбы с терроризмом", — заявил Ханстман в интервью петербургскому изданию "Бумага".

Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел 3 апреля 2017 года. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Визит Хантсмана в Санкт-Петербург состоялся 28-29 ноября, в ходе поездки он ознакомился с работой генерального консульства США, встретился с представителями администрации города, советом директоров Американской торговой палаты, студентами Университета ИТМО. Помимо этого посол посетил мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, а также выставку американской художницы Сьюзан Сворц в Мраморном дворце Русского музея.