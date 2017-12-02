СМИ: в США конгрессмен урегулировал дело о домогательствах за счет бюджета

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Американский конгрессмен Блейк Фарентолд выплатил 84 тысячи долларов из государственного бюджета, чтобы урегулировать дело о домогательствах со своей экс-сотрудницей, сообщает газета New York Times.

По данным издания, в 2014 году экс-директор по связям с общественностью в офисе Фарентолда Лорен Грин обвинила политика в регулярных неприемлемых комментариях и увольнении, после того как она подала жалобу на его поведение.

Как сообщает газета, на урегулирование дела Фарентолда конгресс потратил 84 тысячи долларов из денег налогоплательщиков.

Представители политика не прокомментировали обвинения, однако снова представили заявление Фарентолда, сделанное во время инициированного Грин судебного процесса. В нем утверждается, что конгрессмен отрицает все заявления экс-сотрудницы, а также что их соглашение подразумевает "строгую конфиденциальность".

Ранее СМИ сообщали, что конгрессмен-республиканец от Мичигана Джон Коньерс урегулировал обвинения в сексуальных домогательствах, выплатив своей парламентской помощнице более 27 тысяч долларов из денег налогоплательщиков. Коньерс первоначально заявил, что никаких обвинений не урегулировал, но потом признал факт выплат. Досудебное урегулирование претензий по американскому законодательству не означает признание вины.