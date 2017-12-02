Президент Доминиканы отметил прогресс на переговорах в Венесуэле

МЕХИКО, 2 дек — РИА Новости. Президент Доминиканской республики Данило Медина сообщил в пятницу вечером о достигнутом прогрессе по большинству пунктов повестки дня, обсуждавшейся в ходе переговоров властей и оппозиции Венесуэлы.

"Мы работаем по повестке из шести пунктов, обсуждаем общие темы, продвинулись по четырем пунктам, остались еще два, завтра (в субботу) диалог возобновляется в 9 утра (16.00 мск), и мы надеемся к концу дня получить результат", — приводит канал Telesur заявление Медины после окончания первого дня переговоров.

Переговоры стартовали в пятницу в Санто-Доминго. Они идут при поддержке властей Доминиканы, экс-главы правительства Испании Хосе Луиса Сапатеро, глав МИД Чили, Парагвая, Мексики, Никарагуа, Боливии.

Глава делегации правительства Венесуэлы на переговорах Хорхе Родригес ранее заявил, что в ходе диалога потребует обеспечить прекращение экономического давления на Каракас со стороны США.