СМИ раскрыли "секрет" непонятного предмета под плащом Порошенко

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко вынужден носить под костюмом инсулиновую помпу, сообщает украинское издание "Вести" со ссылкой на источник во фракции "Блок Петра Порошенко".

"Петр Алексеевич вынужден носить инсулиновую помпу, поскольку часто бывает на долгих встречах, совещаниях. И аппарат — это выход для него", — отметил собеседник.

Издание также подчеркивает, что украинский президент не ест конфеты. Кроме того, в доме у Порошенко никогда не бывает сладкого. В свою очередь, в пресс-службе главы государства состояние здоровья Порошенко никак не комментируют.

Ранее в социальных сетях активно обсуждали фотографию Порошенко в плаще, под которым находилось что-то твердое. Многие пользователи предположили, что украинский президент надел бронежилет.

Инсулиновая помпа — это специальный прибор, вводящий в кровь инсулин при отсутствии возможности сделать инъекцию. Данное оборудование позволяет изменить дозу гормона во избежание возникновения гипергликемии или гипогликемии. Как отмечает издание, оба состояния могут привести к резкому ухудшению самочувствия вплоть до потери сознания.