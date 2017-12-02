Макфол попросил Антонова помочь снять с него российские визовые санкции

САН-ФРАНЦИСКО, 2 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Экс-посол США в Москве Майкл Макфол попросил посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова помочь в снятии с него российских визовых санкций, так как он с нетерпением ждет возможности снова посетить РФ.

"У меня много друзей в России. Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию", — сказал он, добавив, что "с нетерпением" ждет возможности "посетить Россию в ближайшее время".

Макфол был послом в Москве в период с 2012 по 2014 годы. Сейчас он является профессором Стэнфордского университета и активным комментатором по российско-американским отношениям. По данным МИД РФ, Макфолу запрещен въезд в Россию с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".