Макфол заявил, что попросит конгрессменов встретиться с послом России

САН-ФРАНЦИСКО, 2 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол заявил, что попросит своих друзей в конгрессе встретиться с новым российским послом в США Анатолием Антоновым.

"Я не согласен с этим решением (отказом конгрессменов встретиться с Антоновым). И я буду призывать их (встретиться с послом). У меня много друзей в конгрессе США, включая лидеров демократов. Я думаю это важно — встречаться", — сказал он.