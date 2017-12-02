В Гондурасе армия призвала к спокойствию на фоне беспорядков и грабежей

МЕХИКО, 2 дек — РИА Новости. Не менее 100 человек задержаны в Гондурасе за участие в беспорядках и грабежах на фоне массовых протестов оппозиции, требующей оглашения итоговых результатов выборов президента, вооруженные силы страны выступили с обращением к нации, призвав к сохранению спокойствия, сообщают местные СМИ.

По последним данным верховного избирательного суда страны, после обработки 94,35% бюллетеней лидирует действующий президент Хуан Орландо Эрнандес с 42,92% голосов, его соперник от оппозиции Сальвадор Насралла получает пока 41,42%. Для победы кандидату нужно простое большинство голосов.

По данным портала Heraldo, большая часть беспорядков и грабежей пришлась на столицу Тегусигальпу и Сан-Педро-Сулу. Ситуация накалилась настолько, что вооруженные силы Гондураса выступили с обращением к нации. В частности, армия призвала к сохранению спокойствия и прекращению неправомерных действий.

Ранее сообщалось о гибели как минимум одного человека и ранении порядка 20, в том числе сотрудников полиции и армии. По неофициальным данным, число погибших могло возрасти до трех человек.

Протестующие перекрывают дороги, строят баррикады, жгут покрышки и вступают в столкновения с силами правопорядка.

По предварительным данным, окончательные результаты выборов президента должны быть оглашены в ближайшие часы.