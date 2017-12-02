МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Нгя Хоанг Фо признал вину в незаконном хранении засекреченных документов, доступ к которым через уязвимости в антивирусе "Касперского" якобы получили "русские хакеры", сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Ранее New York Times и Washington Post со ссылкой на источники писали, что в результате "российской операции" у сотрудника АНБ были украдены секретные документы, которые тот по недосмотру хранил на домашнем компьютере с антивирусом "Касперского". При этом источники газет допускали, что в руки "российских хакеров" могли попасть и другие секретные данные правительства США. Осенью власти США запретили госучреждениям использовать программы "Лаборатории Касперского", поскольку они якобы могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

По данным следствия, Нгя Хоанг Фо был разработчиком для одного из проектов АНБ, направленного на сбор данных и предотвращение различных несанкционированных действий в американских и зарубежных компьютерных системах. С 2010 года по март 2015 года он выносил засекреченные документы и хранил их на домашнем компьютере, считают правоохранители. Как сообщается на сайте минюста США, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

По данным газеты, Хоанг Фо выносил информацию из агентства, чтобы "переписать резюме".

В "Касперском" ранее заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.