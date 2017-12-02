Флинн согласился полностью сотрудничать со следствием

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, обвиненный в даче ложных показаний и признавший свою вину, в пятницу согласился полностью сотрудничать со следствием.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно. В пятницу Флинну официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями.

Как следует из материалов соглашения адвокатов Флинна со следствием, которые распространили американские СМИ, обвиняемый обязуется "целиком и полностью, честно и откровенно" сотрудничать со всеми правоохранительными органами. Такое сотрудничество "может включать, но не может быть ограничено ответами на вопросы, письменными показаниями под присягой, прохождением детектора лжи под контролем правительства и участием в операциях под прикрытием, которые проводят правоохранительные органы".

При этом отказ от какой-либо процедуры будет считаться нарушением соглашения со следствием, что с одной стороны освободит следствие от взятых им обязательств по этому соглашению, но не снимет обязательств с Флинна и не отменит его признания вины.