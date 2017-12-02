Антонов заявил о стремлении России укреплять связи с США и Китаем

САН-ФРАНЦИСКО, 2 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия стремится укреплять отношения как с Китаем, так и с США, это взаимодействие является залогом мировой стабильности, страны сталкиваются с общими вызовами, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"По поводу Китая, мы стратегические партнеры. Для меня все очень просто. Мы должны укреплять наши отношения, как и с США. Я считаю, что для стратегической стабильности это необходимо. Мы сталкиваемся с общими вызовами", — сказал Антонов в ходе общения со студентами Стэнфордского университета.

Среди общих вызовов он упомянул терроризм, северокорейскую и иранскую проблемы.