В Венесуэле задержали родственника постпреда страны в ООН

МЕХИКО, 2 дек — РИА Новости. Власти Венесуэлы задержали в пятницу двоюродного брата постоянного представителя страны в ООН Рафаэля Рамиреса, ранее возглавлявшего нефтяную компанию PDVSA.

"Диего Саласар обвиняется в легализации средств и в преступном сговоре", — заявил в эфире государственного телевидения генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб. По неофициальным данным, речь идет о коррупционной схеме, реализованной через Андорру.

В конце ноября агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщило об отставке Рамиреса с поста представителя Венесуэлы в ООН. Официального подтверждения этому со стороны Каракаса не было, а сам Рамирес опроверг данную информацию, передал телеканал CNN.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что как минимум 50 менеджеров PDVSA были арестованы в рамках расследования о коррупции внутри компании. По его данным, в рамках ревизии контрактов на работу в нефтяном поясе реки Ориноко в 2010-2017 годах ведомство выявило случаи завышения цен до 230% у ряда совместных предприятий, в том числе Petrozamora с участием российского Газпромбанка. Также речь идет о компаниях Petropiar, Bariven и Oriente de PDVSA. Всего прокуратура проверила договоры на общую сумму около 35 миллиардов долларов.

Также по подозрению в коррупции было задержано руководство Citgo, являющейся американским подразделением PDVSA, в том числе президент компании Хосе Анхель Перейра Руимвик. Причиной задержания стал подписанный контракт с двумя финансовыми организациями по рефинансированию долга 2014-2015 годов на условиях, невыгодных PDVSA. В частности, в качестве гарантий было предложено имущество Citgo, а значит собственность государства.