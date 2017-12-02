Макфол удивился запрету Антонову на посещение дипсобственности

САН-ФРАНЦИСКО, 2 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что для него стало сюрпризом то, что госдепартамент не предоставил послу РФ в Соединенных Штатах Анатолию Антонову возможности посетить российскую дипсобственность в Сан-Франциско, ранее заблокированную американскими властями.

"Это ваша собственность, так? Мы защищаем права собственности. Это сюрприз для меня", — сказал он, беседуя с послом РФ в Стенфордском университете, на встрече присутствовали и представители СМИ.

В начале сентября российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.