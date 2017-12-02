СМИ: под Одессой моряк захватил в заложники тещу и дочь

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мужчина в Одесской области взял в заложницы двух женщин и открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры, сообщает местное издание "Думская".

Как рассказал начальник главного управления национальной полиции (ГУНП) Дмитрий Головин, вечером в дежурную часть Белгорода-Днестровского поступило сообщение о том, что нетрезвый местный житель, угрожая оружием, взял в заложники двоих женщин. Как сообщалось, злоумышленник находился "в неадекватном состоянии" и стрелял из окна в прохожих из охотничьего ружья.

"На место сразу же выехали следственно-оперативная группа, переговорщики и спецназ. Несмотря на требования полиции, мужчина отказывался освобождать людей и угрожал кинуть "коктейль Молотова". Потом открыл стрельбу из револьвера. Благодаря слаженным действиям наших сотрудников мужчина обезврежен и задержан", — добавил Головин.

По данным "Думской", стрельбу по прохожим открыл 44-летний моряк, вернувшийся из рейса. После ссоры с женой он попытался застрелить из пистолета одну из ее дочерей. Не попав в нее, мужчина взял охотничье ружье и заперся с тещей и второй дочерью, угрожая убить их.

Как сообщается, в ходе спецоперации был один из полицейских получил ранение.