В Британии запретили использовать Kaspersky в спецведомствах

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Британские власти запретили использование программного обеспечения российской компании Kaspersky Lab в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность, пишет газета Financial Times со ссылкой на циркуляр главы Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киарана Мартина.

Мартин направил письмо высокопоставленным представителям всех правительственных департаментов с предупреждением о том, что антивирус Kaspersky "представляет риск".

"Там, где предполагается, что доступ к информации со стороны России станет риском для национальной безопасности, не стоит выбирать антивирус базирующейся в России компании", — приводит газета выдержку из письма. Мартин уточнил, что в первую очередь речь идет о ведомствах, отвечающих за внешнюю политику, международные переговоры, оборону и другую чувствительную информацию.