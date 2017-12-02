"Насильно мил не будешь": Пушков прокомментировал устремление Украины в ЕС

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков усомнился, что государства ЕС поддерживают устремления в скором вступлении в ЕС.

Ранее президент Петр Порошенко анонсировал скорое проведение в стране референдума о вступлении в ЕС и НАТО. Он также отметил, что для Украины "худшее прошло".

Порошенко уверен: украинцы поддержат его идею о вступлении в ЕС. Но проблема в другом: это категорически не поддержат в ЕС. Что явно важнее. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 декабря 2017 г.

"Порошенко уверен: украины поддержат его идею о вступлении в ЕС. Но проблема в другом: это категорически не поддержат в ЕС. Что явно важнее", — написал сенатор в своем аккаунте в Twitter

Политик также прокомментировал решение Еврокомиссии отказать Украине в новом транше на 600 миллионов евро по программе финпомощи.

"В ответ на отказ Еврокомиссии выдать Киеву транш на 600 миллионов евро, Порошенко инициировал референдум о вступлении в ЕС. Но насильно мил не будешь", — отметил он.

В ответ на отказ Еврокомиссии выдать Киеву транш на 600 млн, Порошенко инициировал референдум о вступлении в ЕС. Но насильно мил не будешь — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 декабря 2017 г.

ЕК отказало украинским властям в транше в связи с несоблюдением ряда обязательств со стороны Киева.

В 2015 году в ЕС одобрили программу финансовой помощи Украине на сумму 1,8 миллиарда евро. Киев получил из этой суммы уже 1,2 миллиарда евро.

В последующем в Еврокомиссии не исключили одобрение новой программы финансовой помощи для Украины также на сумму 1,8 миллиарда евро.