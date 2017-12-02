На Гавайях испытали систему оповещения о ядерном ударе

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. В американском штате Гавайи, расположенном в Тихом океане, в пятницу впервые с окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе, передает телеканал ABC.

Сигнал оповещения в виде "плачущей сирены" прозвучал после традиционного в этих местах сигнала об угрозе цунами. По расчетам местных властей, в случае ракетного запуска со стороны КНДР у жителей Гавайских островов будет менее 20 минут для того, чтобы спрятаться в укрытии.

Гавайи стали первым штатом в США, где за последнюю четверть века испытали систему оповещения о ядерном ударе, отмечает телеканал. Помимо гражданских на островах находится большое число военных объектов США, прежде всего, главная база Тихоокеанского командования (PACOM) на острове Оаху.

Испытания проведены спустя всего три дня после очередного ракетного запуска в КНДР, однако были запланированы еще более месяца назад.

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4475 километров, дальность полета — 950 километров.

Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.