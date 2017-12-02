Антонов заявил, что осмотрел со стороны дипсобственность в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО, 2 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что осмотрел со стороны российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско, заблокированную американскими властями.

В начале сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его помещения в Нью-Йорке по требованию госдепа передали американской стороне. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов сейчас фактически закрыт.

"Сегодня я посетил само здание… то есть посмотрел на свое здание, мое здание, потому что это принадлежащее России здание, это все еще российская собственность. Затем я осмотрел комплекс вокруг здания, где жил генеральный консул", — сказал посол на встрече со студентами Стэнфордского университета.

По его словам, представители Госдепартамента не чинили ему при этом препятствий.

Посол прибыл в Калифорнию в среду. В программе поездки, которая продлится до 3 декабря, помимо осмотра дипсобственности, значатся встречи с экспертными и деловыми кругами.

Ранее Антонов заявлял, что Россия продолжит шаги по получению доступа к незаконно заблокированной госдепартаментом дипломатической собственности и ее возврату.

До этого госдеп отказал послу в предоставлении доступа на территорию заблокированных дипучереждений.