В Белом доме неоднократно замечали тараканов и мышей, пишут СМИ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В здании Белого дома, главной резиденции президента США, неоднократно замечали тараканов и мышей. Об этом сообщает NBC Washington со ссылкой на документы Администрации общих служб (GSA).

Как отмечается, за последние два года сотрудникам GSA несколько раз поступали жалобы на мышей в здании, а также как минимум четыре сообщения о тараканах, и одно — о муравьях.

Сообщается также, что помимо борьбы с вредителями, в 2017 году сотрудники администрации президента делали запросы на замену мебели и ремонт центрального отопления. Большая часть заявок поступила вскоре после инаугурации Дональда Трампа, которая состоялась 20 января.