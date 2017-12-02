Генсек ООН рассказал о планах борьбы с ВИЧ во всем мире

ООН, 2 дек — РИА Новости. Более 30 миллионов человек в мире, живущих с ВИЧ, будут иметь доступ к лечению к 2030 году, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в День борьбы со СПИДом.
Несмотря на позитивные достижения, как отметил генсек, в "некоторых регионах мира достигнутые большим трудом успехи нивелируются из-за роста числа новых случаев заражения ВИЧ и смертей, связанных со СПИДом".
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятым в 1988 году. Основными целями Всемирного дня борьбы со СПИДом являются привлечение внимания к профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, обмен опытом по противодействию инфекции, формирование достойного отношения к ВИЧ-инфицированным.