Клинцевич сравнил дело Флинна с историей о "краже шубы"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич считает обвинения в адрес бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна ударом по Дональду Трампу и сравнивает эту историю с "кражей шубы".

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно. В пятницу Флинну официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями.

"Бывший советник администрации США по национальной безопасности Майкл Флинн, что называется, просто попал под руку. Главный атакуемый это, конечно, Дональд Трамп", — сказал Клинцевич РИА Новости.

По его словам, все это очень напоминает анекдотическую историю про шубу, поведанную в конце XIX века русским писателем Алексеем Апухтиным в "Неоконченной повести": "Вы ошибаетесь, графиня, Сергеев ничего не украл, а напротив того, у него украли шубу".

"Это совершенно все равно, он ли украл или у него украли… Главное то, что он был замешан в гадком деле… Почти 130 лет прошло. А будто вчера написано", — заключил Клинцевич.