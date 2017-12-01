Флинн, по данным обвинения, обсуждал звонки Кисляку с окружением Трампа

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, признавший вину в даче ложных показаний ФБР, докладывал представителям Трампа об обсуждении с экс-послом РФ Сергеем Кисляком антироссийских санкций и голосования по антиизраильской резолюции в ООН в 2016 году, свидетельствуют данные обвинения.

"Сразу после телефонного разговора с представителем переходной команды президента (Дональда Трампа) Флинн позвонил российскому послу и попросил, чтобы Россия не усугубляла ситуацию и ответила на санкции умеренно. Вскоре после разговора с послом России Флинн говорил с представителем переходной команды президента и доложил о содержании разговора с российским послом, в том числе, обсуждении санкций США", — говорится в распространенном прокуратурой документе.

Разговор состоялся ориентировочно 29 декабря прошлого года. Обвинение заявляет, что несколько дней спустя посол Кисляк сам позвонил Флинну. Ранее в декабре, свидетельствует документ, ориентировочно 23 декабря, посол РФ сообщил Флинну, что Россия, "если дело дойдет до голосования, не будет голосовать против резолюции (об израильских поселениях)". При этом, свидетельствует обвинение, в своих показаниях ФБР Флинн заявлял, что посол РФ не сообщал ему о позиции России по внесенной Египтом резолюции, а он в свою очередь лишь интересовался позицией разных стран, но не пытался добиться задержки голосования.

В пятницу Флинну официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.