В Одессе полицейские украли у инкассаторов 120 тысяч долларов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Трое следователей главного управления национальной полиции (ГУНП) в Одесской области похитили из инкассаторской машины 120 тысяч долларов, сообщает одесское издание "Думская".

"Как рассказали в ДВБ (департамент внутренней безопасности), 29-летние капитаны полиции, два старших следователя и замначальника отдела провернули хитроумную аферу, обогатившись на 120 тысяч долларов США. Они сфабриковали уголовное производство и провели обыск… инкассаторской машины, в которой и стянули две сумки с деньгами", — говорится в материале издания.

Как отмечается, следователи сфабриковали дело по заявлению придуманного лица о совершенном в отношении его мошенничестве.

"Потерпевший" сообщил, что выманившие у него деньги люди передвигались на инкассаторской машине марки Subaru. По этим данным следователи начали "расследование", к которому присоединили составленный ими же протокол допроса заявившего, который указал, что "мошенники" якобы торгуют огнестрельным оружием.

"Следователи-аферисты положили на заднее сидение автомобиля сумку с оружием. Впоследствии под протокол был "выявлен и изъят" заряженный магазин от автомата Калашникова и пистолет "Зораки" с восемью патронами. О том, что злоумышленники забрали из Subaru две сумки со 120 тысячами долларов США ни в одном служебном документе не упоминалось", — сообщает издание.

Отмечается, что трое злоумышленников были задержаны сотрудниками одесского управления внутренней безопасности Национальной полиции Украины (НПУ) вместе с работниками Службы безопасности (СБУ) и прокуратуры. В их служебных кабинетах и по месту жительства были проведены обыски.

По данным "Думской", задержанным предъявлены обвинения в служебном подлоге, злоупотреблении служебным положением и разбое. Один из следователей заключен под стражу. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.