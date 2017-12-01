Один человек погиб, 20 пострадали в ходе протестов в Гондурасе

Кандидат от Оппозиционного альянса на пост президента Гондураса Сальвадор Насралла на пресс-конференции в Тегусигальпа. Архивное фото

Кандидат от Оппозиционного альянса на пост президента Гондураса Сальвадор Насралла на пресс-конференции в Тегусигальпа. Архивное фото

МЕХИКО, 1 дек – РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и еще около 20 получили ранения в Гондурасе в ходе протестов, связанных с отсутствием окончательных итогов президентских выборов в минувшее воскресенье.

По последним данным верховного избирательного суда, после обработки 94,33% бюллетеней лидирует действующий президент Хуан Орландо Эрнандес с 42,92% голосов, его соперник от оппозиции Сальвадор Насралла получает пока 41,42%. Для победы кандидату нужно простое большинство голосов.

Портал Financiero сообщает, что в результате протестов оппозиции один человек был убит в городе Ла-Сейба на севере Гондураса. Среди раненых – 12 полицейских и военных в разных частях страны.

В столице Тегусигальпе ранения получили еще десять человек. На телевизионных кадрах видны перекрытые улицы и горящие покрышки. Полиция применяет слезоточивый газ, однако пока это не останавливает участников беспорядков, которые грабят банки, торговые центры и автомобили, сообщает местный портал Heraldo.