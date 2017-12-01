Трамп опроверг сообщения о предстоящей отставке Тиллерсона

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о предстоящей отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Он назвал свое взаимодействие с Тиллерсоном "хорошим", несмотря на разногласия по некоторым вопросам.

"СМИ, спекулирующие, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уйдет в отставку — фейковые новости! Он не уходит, и хотя у нас есть разногласия по некоторым вопросам (я принимаю окончательное решение), мы работаем хорошо вместе, и Америку вновь уважают!" — написал Трамп в Twitter

В четверг New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, а самого Помпео сменит сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, который, по словам источников издания, уже дал понять, что примет такое предложение.

По данным газеты, глава аппарата Белого дома Джон Келли уже разработал "переходный план" и обсудил его с другими высокопоставленными чиновниками. Согласно этому плану, кадровые перестановки должны состояться в конце 2017 года или в самом начале 2018 года. Вместе с тем отмечалось, что пока не известно, одобрил ли этот план Трамп.

В Белом доме после публикации сообщили, что Тиллерсон по-прежнему возглавляет госдепартамент США, и пока нет никаких объявлений о кадровых перестановках. В госдепе также сообщили, что Тиллерсон продолжает исполнять свою работу.

Ранее американские СМИ сообщали о разочарованности Трампа работой госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли постпреда США при ООН Никки Хейли. Госдеп и сам Тиллерсон не раз опровергали информацию о его возможной отставке и о его конфликте с президентом.