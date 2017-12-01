США и Япония призвали мировое сообщество к ответу на угрозы КНДР

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Агрессивные действия КНДР подтверждают необходимость ответа со стороны мирового сообщества, заявили в пятницу в ходе телефонного разговора главы министерств обороны (МО) США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодера.

"Министры согласились с тем, что агрессивные действия КНДР все более очевидно показывают необходимость международного сотрудничества в сфере безопасности для противостояния растущей угрозе и поддержания стабильности в регионе", — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Пентагона по итогам беседы.

Там указывается, что стороны осудили произведенный 28 ноября очередной запуск ракеты КНДР.

"Обе страны едины в стремлении защитить свои народы и поддерживать мир и стабильность в Тихоокеанском регионе. Мэттис также подтвердил непоколебимую приверженность США альянсу (с Японией — ред.)", — говорится в сообщении.