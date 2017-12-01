Тюрьма экс-советнику Трампа Флинну не грозит, считает эксперт

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, признавший свою вину по так называемому "российскому делу" и согласившийся на сотрудничество с властями, будет перекладывать ответственность на РФ, и тюремный срок ему не грозит, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

В пятницу стало известно, что Флинну предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР в суде Вашингтона и заявил, что принимает всю ответственность за свои неправомерные действия по "российскому делу".

Как говорится в опубликованном на сайте министерства юстиции досудебном соглашении сторон, Флинну может грозить до шести месяцев тюрьмы и до 9,5 тысяч долларов штрафа.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

Услуга Госдепу и Конгрессу

По мнению Суздальцева, в США идет "хитрая игра" в том, что касается темы "российского дела" – это и "вмешательство РФ в выборы", и якобы существование в России системы государственного допинга в спорте.

Как отметил эксперт, экс-советник Трампа своими признаниями "косвенно возлагает ответственность даже не на себя, а на Россию, что Россия якобы занималась какими-то незаконными действиями в отношении США, используя свои связи и знакомства с такими, как Флинн".

"Он делает огромную услугу госдепартаменту, конгрессу США, но в меньшей степени Трампу. То есть они накапливают базу о том, что Россия действует через своих знакомых лиц в отношении США. Это очень хитрый прием, потому что этих людей, которые признались, скорее всего, простят", — сказал Суздальцев РИА Новости.

По словам эксперта, это не первый случай, когда американские официальные лица соглашаются с тем, что проводили беседы с российской стороной.

"Такие, как Флинн, им (в администрации – ред.) помогают. Это некого рода сделка", — добавил Суздальцев.

За такое не сажают

По словам Суздальцева, вряд ли Флинну грозит реальный тюремный срок по тем статьям, по которым его обвиняют.

"Флинну почти ничего не угрожает. Нет, я не думаю, что Флинна посадят. Он со всем соглашается, все признает, наговаривает на Россию. Это же не первый случай. Кого там в США посадили за отношения с Россией? Никого не посадили", — пояснил эксперт.

При этом Суздальцев полагает, что, признаваясь в даче ложных показаний по "русскому делу", бывший советник Трампа по нацбезопасности выставляет Россию "империей зла".

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ также считает, что на фоне ситуации с Флинном импичмент Трампу не грозит.

"Нет. Это (импичмент – ред.) очень сложный процесс. С Трампом, по-моему, смирились. Им надо доказать, что Россия "участвовала" в выборах президента США. Но одно дело доказать, что Россия "участвовала" в выборах, а другое – доказать, повлияла ли на них. Это разные вещи. Это сложнее", — сказал собеседник агентства.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Летом два члена палаты представителей США — демократы Брэд Шерман и Эл Грин — выступили с инициативой импичмента Трампа в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования "связи" его президентской кампании с РФ.