Силовики обстреляли пригород Докучаевска, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Ясное в пригороде Докучаевска, сообщили в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По его словам, огонь велся из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.