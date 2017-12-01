Силовики обстреляли пригород Докучаевска, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Ясное в пригороде Докучаевска, сообщили в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня с 18.00 до 19.20 карателями велся обстрел поселка Ясное с направления Березовое… В результате целенаправленных обстрелов с позиций ВСУ, обесточены в Ясном улицы Щорса и Вялого", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, огонь велся из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.