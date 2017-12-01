В Турции мужчинам запретили красить волосы в черный цвет

АНКАРА, 1 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Управление по делам религии Турции (Диянет) выпустило в пятницу фетву о недопустимости использования мужчинами черной краски для волос.

"Крашение волос, бороды или усов допустимо, если не ставится цель обмануть людей. Но крашение волос мужчины в черный цвет по исламским нормам не допускается. Это считается неприемлемым", — говорится в письменных ответах на вопросы верующих, распространенных Диянетом.

Кроме того, налагается запрет на музыку, которая служит "распространению греха" и на работу в местах, где продается алкоголь, исключение делается лишь в том случае, "если нет других возможностей заработать на жизнь".

Ранее Управление по делам религии Турции назвало неуместными с точки зрения ислама операции с криптовалютой биткоин.