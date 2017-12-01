Испания объявила дезинформацию угрозой своей национальной безопасности

МАДРИД, 1 дек — РИА Новости. Правительство Испании в пятницу утвердило новую Стратегию национальной безопасности, где впервые "кампании по дезинформации" отнесены к угрозам государству.

"Использование киберпространства как средства осуществления незаконных действий, действия по дезинформации, пропаганда или финансирование терроризма и действия организованной преступности, среди прочих, наносят удар по национальной безопасности, усиливая сложность и неопределенность, и также ставят под угрозу частную жизнь граждан", — говорится в документе.

Этот документ был принят на фоне заявлений правительства о том, что в отношении Испании в разгар каталонского кризиса осуществлялась компания по дезинформации через фальшивые аккаунты в социальных сетях.

Глава МИД Испании Альфонсо Дастис заявил, что "подозрительный трафик был связан с сетями, чьи точки распространения находятся в России и в Венесуэле". При этом испанские власти заявляют, что у них нет данных о причастности к этой кампании российских властей.

Ни Россия, ни Венесуэла в связи с "дезинформацией" в стратегии нацбезопасности отдельно не упомянуты.

Как заявило правительство, "Стратегия-2017 подчеркивает смешанный характер нынешних конфликтов, то есть комбинацию действий, которые могут включать наряду с использованием традиционных военных методов, кибератаки, операции по манипулированию информацией или элементы экономического давления".

Каталония отдельно не упомянута, однако в документе говорится, что в стране можно защищать любой политический проект, если "это делается при строгом соблюдении закона, прав и свобод всех граждан".

Стратегия обращает внимание на угрозы международного терроризма, угрозы для жизненно важных инфраструктурных объектов, угрозы в морском, воздушном, космическом пространствах, а также говорится о необходимости управления миграционными потоками, экономическом восстановлении и большем вовлечении в интеграционные европейские процессы. Отдельным пунктом выделены борьба с эпидемиями и климатическими изменениями.

Предыдущая Стратегия нацбезопасности была принята в 2013 году.