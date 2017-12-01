ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в пятницу признал свою вину по так называемому "российскому делу" и согласился на сотрудничество с властями.
Как было указано в документе, подписанном спецпрокурором США Робертом Мюллером, "Флинн сознательно и преднамеренно предоставил ложную, вымышленную, сфальсифицированную информацию".
Приговор через три месяца
Как сообщил телеканал АВС, в ходе судебного заседания Флинн пообещал "всецело сотрудничать с командой Мюллера". Также он говорил о готовности дать показания о том, что Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты, "сказал ему установить контакт с русскими".
Сам Флинн чуть позднее заявил, что принимает всю ответственность за свои неправомерные действия по "российскому делу".
"Мое признание вины и соглашение сотрудничать со спецпрокурором соответствует решению, которое я принял в интересах своей семьи и страны. Я принимаю всю ответственность за свои действия", — отметил он в заявлении.
Как говорится в опубликованном в пятницу на сайте министерства юстиции досудебном соглашении сторон, Флинну может грозить до шести месяцев тюрьмы и до 9,5 тысяч долларов штрафа.
Расследование на максимальной скорости
Он отметил, что ложные заявления Флинна представителям ФБР аналогичны его ложным заявлениям представителям администрации, что и привело к его отставке.
В Белом доме напомнили также, что Флинн работал в администрации Трампа лишь 25 дней и до этого был в команде президента Барака Обамы.
"Завершение этого этапа работы спецпрокурора вновь показывает, что он движется с максимальной скоростью и расчищает путь для своевременного и надлежащего завершения (расследования – ред.)", — отметил адвокат.
История вопроса
СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.