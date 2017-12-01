ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в пятницу признал свою вину по так называемому "российскому делу" и согласился на сотрудничество с властями.

Судебное заседание проходило в Вашингтоне — естественно, в закрытом режиме. Вскоре после его начала стало известно, что Флинну официально предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами.

Как было указано в документе, подписанном спецпрокурором США Робертом Мюллером, "Флинн сознательно и преднамеренно предоставил ложную, вымышленную, сфальсифицированную информацию".

Приговор через три месяца

Согласно судебным документам, представители прокуратуры заявили, что приговор Флинну может быть вынесен примерно через три месяца. Они также отметили, что помимо "российских обвинений" речь шла и о так называемом "турецком следе". В частности, подчеркивалось, что бывший советник президента, подавая необходимые документы о сотрудничестве его компании с турецкими властями, предоставлял недостоверные сведения.

Как сообщил телеканал АВС, в ходе судебного заседания Флинн пообещал "всецело сотрудничать с командой Мюллера". Также он говорил о готовности дать показания о том, что Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты, "сказал ему установить контакт с русскими".

Сам Флинн чуть позднее заявил, что принимает всю ответственность за свои неправомерные действия по "российскому делу".

"Мое признание вины и соглашение сотрудничать со спецпрокурором соответствует решению, которое я принял в интересах своей семьи и страны. Я принимаю всю ответственность за свои действия", — отметил он в заявлении.

Как говорится в опубликованном в пятницу на сайте министерства юстиции досудебном соглашении сторон, Флинну может грозить до шести месяцев тюрьмы и до 9,5 тысяч долларов штрафа.

Расследование на максимальной скорости

Официальная реакция поступила незамедлительно. "Ничего в признании вины или в выдвинутых против него обвинениях не касается кого-либо, кроме самого мистера Флинна", — заявил адвокат Белого дома Тай Кобб.

Он отметил, что ложные заявления Флинна представителям ФБР аналогичны его ложным заявлениям представителям администрации, что и привело к его отставке.

В Белом доме напомнили также, что Флинн работал в администрации Трампа лишь 25 дней и до этого был в команде президента Барака Обамы.

"Завершение этого этапа работы спецпрокурора вновь показывает, что он движется с максимальной скоростью и расчищает путь для своевременного и надлежащего завершения (расследования – ред.)", — отметил адвокат.

История вопроса

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прокуроров, Флинн обсуждал с высокопоставленными членами переходной командой Трампа его разговор с российским послом про американские санкции.

СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.