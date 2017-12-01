ЛОНДОН, 1 дек — РИА Новости, Мария Табак. Ирландия поставила перед Великобританией в качестве условия для продолжения переговоров по Brexit предоставление гарантий сохранения максимально открытой границы между странами, заявил в пятницу ирландский премьер Лео Варадкар.

Граница Северной Ирландии и Республики Ирландия — единственная сухопутная граница Соединенного Королевства.

"Великобритания должна предложить заслуживающие доверия, конкретные и работающие решения, которые гарантируют, что реальная граница не появится, какими бы ни были результаты переговоров и какими бы ни были будущие отношения между Великобританией и ЕС", — сказал Варадкар после переговоров с главой Евросовета Дональдом Туском в Дублине.

"У нас не так много времени, но я думаю, что при хорошем уровне сотрудничества и необходимой политической воле мы можем достичь соглашения насчет того, как двигаться вперед", — отметил он.

В то же время Варадкар подчеркнул, что то, что на данный момент предлагает Британия, его не устраивает, и он будет жестко отстаивать интересы своей страны на переговорах.

Ранее представители британской стороны заявляли, что переговоры по вопросу о границе с Ирландией идут успешно, однако все более жесткие заявления представителей Ирландии и ЕС свидетельствуют о том, что это не так.