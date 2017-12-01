"Дискриминация донера": европейская шаурма оказалась на грани запрета

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В Европе под угрозой запрета оказалось одно из блюд фастфуда – донер-кебаб – из-за содержания в мясе фосфатов. Об сообщается на сайте Европарламента.

Власти подняли этот вопрос, когда Европейская комиссия предложила узаконить использование фосфатов в баранине, говядине и телятине, которая поступает в магазины. Комитет здравоохранения Европарламента проголосовал против инициативы. Причиной такого решения стали исследования, которые выявили связь между употреблением пищи с фосфатами и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.

В случае, если на ближайшем заседании Европарламента, которое пройдет с 11 по 14 декабря, абсолютное большинство поддержит решение комитета, это автоматически вернет законопроект в Еврокомиссию на доработку и поставит продавцов донер-кебаба с фосфатами вне закона.

Как отмечает газета Metro, фосфаты добавляются в кебаб, чтобы мясо оставалось сочным и приобрело дополнительные вкусовые качества. Также подчеркивается, что это турецкое блюдо особенно распространено в Германии. Местные продавцы кебаба заявляют о "дискриминации донера" и обвиняют власти в намеренном препятствии турецкому бизнесу.

При этом, как уточняет Bild, запрет на фосфаты коснется только тех продавцов кебаба, которые используют замороженное мясо – использование химиката позволяет ему не распадаться на волокна при разморозке.