Южный Судан намерен присоединиться к конвенции о запрещении химоружия

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Южный Судан намерен присоединиться к конвенции о запрещении химоружия, сообщила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Южный Судан объявил сегодня, что "почти завершил процесс присоединения к ОЗХО". При пересоединении к конвенции по запрещению химического оружия, страны становятся членами ОЗХО и пользуются всеми преимуществами конвенции", — говорится в сообщении на сайте организации.

Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю приветствовал готовность страны вступить в организацию и призвал другие страны, в частности, Египет, Израиль и КНДР последовать примеру Джубы.