Стало известно, что может грозить Флинну за дачу ложных показаний

ВАШИНГТОН, 1 дек — РА Новости. Бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну может грозить до шести месяцев тюрьмы и до 9,5 тысяч долларов штрафа, говорится в опубликованном на сайте министерства юстиции досудебном соглашении сторон.

Ранее в пятницу Флинну официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями.

Как говорится в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, подписанном спецпрокурором США Робертом Мюллером, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему "может грозить от 0 до 6 месяцев тюремного заключения".

Кроме того, отмечается в документе, "стороны договорились, что если суд установит штраф, то его размеры будут составлять от 500 до 9,5 тысяч долларов".