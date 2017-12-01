Хантсман о перспективах отношений Москвы и Вашингтона: время лечит

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Потребуется какое-то время, чтобы разобраться в сообщениях о российском вмешательстве в выборы в США, но время лечит, особенно когда Россия и США работают вместе, считает посол США в РФ Джон Хантсман.

"Президентские выборы в США в 2016 году были непростыми. Потребуется какое-то время, чтобы во всем разобраться, — в частности, с сообщениями о российском вмешательстве в американские выборы. На это уйдет время, но время лечит. И это произойдет, если наши страны работают вместе и делают всё возможное, чтобы мир был более безопасным и спокойным", — сказал Хантсман.

"Я считаю очень мощным заявление, сделанное президентами наших стран, о том, на что мы способны, когда действуем сообща. Наши президенты говорили о том, что наши страны могут более интенсивно сотрудничать для противодействия терроризму — в том числе за пределами Сирии. Боевики "ИГ*" могут вернуться в свои страны, и поэтому мы можем столкнуться с большими проблемами. А это значит, нам нужно сохранять диалог, делиться информацией. Это пример того, как шаг за шагом восстанавливается доверие: мы вместе работаем над решением проблемы, по которой у нас единое мнение", — добавил американский дипломат в интервью изданию "Бумага".

"Есть только один путь вперед — это повысить уровень доверия. В данный момент мы испытываем кризис доверия, его уровень снизился слишком сильно. Но страны как люди: они нуждаются в доверии, чтобы выжить, находить общий язык и работать вместе", — сказал посол.

По его словам отношения между Россией и США "осложнились из-за проблем, с которыми мы столкнулись". "Ситуация с Украиной — это проблема не только для США, но и для всей Европы. Мы очень надеемся, что наша совместная работа позволит Украине восстановить свой суверенитет", — сказал Хантсман.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысл.

*Запрещенная в России террористическая организация