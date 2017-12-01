Выход США из сделки по Ирану будет нарушением обязательств, заявил Лавров

РИМ, 1 дек — РИА Новости. Если США выйдут из ядерной сделки по Ирану, то это будет нарушением их международных обязательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не сможем ничего сделать, если США решат выйти из соглашения. Это будет нарушением их обязательств, также это будет нарушением того, что было инициировано предыдущей администрацией", — сказал Лавров на международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

По словам главы МИД РФ, сделка по иранскому атому — часть международного права. "Если что-то не сломано — не стоит это чинить", — добавил Сергей Лавров.

"Если США выйдут сейчас из соглашения, то это будет не очень заслуживающим доверия в глазах тех, кто сейчас требует от КНДР прекратить ядерную программу. Мы все, включая США, требуем от них прекратить ядерную программу и начать переговоры по вопросам безопасности, денуклеризации (Корейского) полуострова. Какой пример лидер Северной Кореи получит от позиции США, если Соединенные Штаты выйдут из сделки (по Ирану)? Он скажет: почему я должен отказаться от этой программы (ядерной программы КНДР — ред.), даже если они предоставят мне соглашение, кто знает, что будет при следующем президенте (США) в Белом доме?", — отметил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что большинство серьезных аналитиков в США, включая некоторых чиновников, понимают это.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.