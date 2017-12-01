Кабмин ФРГ подтвердил встречу в "нормандском формате" в начале декабря

БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В кабмине ФРГ подтвердили информацию о встрече советников лидеров "нормандской четверки" в начале декабря.

"Мы можем подтвердить, что встреча советников лидеров "нормандского формата" состоится в декабре", — заявили в пресс-службе правительства ФРГ РИА Новости.

Представитель ведомства добавил, что речь идет о "начале декабря".

Ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что в декабре запланирована встреча дипломатических советников лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина).