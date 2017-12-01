Лавров о КНДР: есть ощущение, что США специально провоцировали Ким Чен Ына

МИНСК, 1 дек — РИА Новости. У России есть ощущение, что США специально провоцировали лидера КНДР Ким Чен Ына, чтобы он сорвался на провокации с военными учениями и испытаниями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.интервью белорусскому телеканалу "СТВ". Анонс интервью размещен на сайте телеканала.
Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.
Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 км от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.