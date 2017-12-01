Лавров о КНДР: есть ощущение, что США специально провоцировали Ким Чен Ына

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

МИНСК, 1 дек — РИА Новости. У России есть ощущение, что США специально провоцировали лидера КНДР Ким Чен Ына, чтобы он сорвался на провокации с военными учениями и испытаниями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чин Ына, чтобы он не выдерживал паузу, а чтобы он на них как-бы сорвался, на их провокации. Поэтому, осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег", — сказал он в интервью белорусскому телеканалу "СТВ". Анонс интервью размещен на сайте телеканала.

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.

Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 км от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.