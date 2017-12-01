Правительство Испании выдаст российского программиста Лисова США

МАДРИД, 1 дек – РИА Новости. Правительство Испании на своем заседании в пятницу одобрило решение о выдаче США российского программиста Станислава Лисова, говорится в соответствующем постановлении кабинета министров.
"Совет министров одобрил выдачу Соединенным штатам гражданина российского происхождения Станислава Витальевича Лисова для проведения судебного разбирательства в связи с возможным преступлением мошенничества с помощью компьютерных средств", — говорится в документе.
В постановлении правительство напоминает, что Лисов, задержанный в Барселоне в январе в связи с тем, что он был объявлен в международный розыск, в настоящее время находится в предварительном заключении в Испании. Национальный суд поддержал его экстрадицию, жалоба адвокатов была отклонена.
В постановлении правительства говорится, что в США Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов.
Это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых институтов с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых трансакциях. Кроме того, предполагается, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию доступа и личную информацию своих жертв", говорится в правительственном документе.