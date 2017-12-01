Американский посол оценил работу российского коллеги

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что его работа в Москве, как и деятельность российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, очень важна для восстановления доверия между странами.

"Я действительно считаю, что то, чем мы занимаемся в посольстве, и что делает посол Антонов в Вашингтоне, очень важно, так как это поможет предпринять последующие шаги, которые послужат основой доверия", — заявил Хантсман в интервью петербургскому изданию "Бумага".

Ранее Антонов заявил, что на все его попытки встретиться с конгрессменами США он получил отказы, и порадовался за Хантсмана, которого российские парламентарии тепло встретили и "выразили готовность взаимодействовать".

"Я встречаюсь с высокопоставленными чиновниками, с которыми мы слишком долго не общались. Мы ведем обсуждения, которых у нас не было длительное время. А что случается, когда вы не общаетесь? Вы начинаете ожидать худшего от другого человека. Или от другой страны. Потому что слишком долго не говорили и начинаете обвинять во всем собеседника… Чем больше дверей будет открыто, тем больше появится возможностей для плодотворного сотрудничества, и у нас будут более здоровые отношения. Я на это надеюсь и думаю, что мы к этому придем", — заметил Хантсман.

Ранее он совершил первые визиты по регионам России, посетив Санкт-Петербург и Екатеринбург. Обе эти поездки Хантсман назвал успешными.

Тем не менее, в пятницу вечером американская дипмиссия распространила сообщение, где говорилось о том, что Хантсман отменил запланированную ранее поездку на Дальний Восток, так как "никто из официальных лиц в регионе, включая врио губернатора Приморского края, губернатора Сахалинской области, мэра Южно-Сахалинска, не смог найти возможность встретиться с послом".