Полиция рассказала о подозрительном пакете на рынке в Потсдаме

БЕРЛИН, 1 дек – РИА Новости. В уничтоженном пакете, обнаруженном возле рождественского рынка в Потсдаме, находился металлический цилиндр, наполненный гвоздями и проволокой, наличие взрывчатки пока не подтверждается, заявил с места происшествия представитель городской полиции.

"В пакете находился металлический цилиндр, в котором были обнаружены гвозди, проволока и батарейки", — сказал представитель полиции, добавив, что наличие взрывчатки "мы не можем подтвердить в настоящий момент".

"Мы в самом начале расследования. Мы знаем точно, что внутри находился цилиндрический предмет с гвоздями и проволокой", — добавил представитель полиции. Его заявление в прямом эфире транслировал телеканал N24.

Ранее вблизи центрального рождественского рынка в Потсдаме (федеральная земля Бранденбург) был обнаружен подозрительный пакет. Для обследования предмета были вызваны саперы. Посетители рынка и ближайших заведений были эвакуированы, а прилегающие улицы перекрыты.

Традиционная новогодняя ярмарка Blauer Lichterglanz проходит в центре города каждый год. Она располагается недалеко от знаменитых достопримечательностей Потсдама — Бранденбургских ворот и парка Сан-Суси.