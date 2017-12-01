США и Россия работают в Сирии согласованно, заявил Хантсман

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вашингтон и Москва работают в Сирии согласованно, сегодня благодаря заслугам США, России и других стран бои в этой стране прекратились, заявил американский посол в РФ Джон Хантсман.

"Та работа, которую мы (США и РФ) проводим в Сирии, очень важна. Мы работаем согласованно, доводим информацию друг до друга. Если вы сегодня посмотрите на Сирию, то бои там практически полностью прекратились. Никто не мог представить этого еще пару месяцев назад. Это заслуга России, США и других (стран)", — сказал Хантсман.

"На следующих этапах будет необходимо понять, как будет происходить процесс формирования нового правительства, чтобы люди могли выбирать тех лидеров, которых они хотят. Чтобы люди могли свободно и открыто участвовать в выборах. Эти решения еще впереди", — заявил посол в интервью петербургскому изданию "Бумага".