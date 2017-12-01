Приговор Флинну может быть вынесен через три месяца

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Прокуроры заявляют, что вынесение приговора бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну может состояться через три месяца, передает агентство Рейтер.

Ранее Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР в суде Вашингтона.

Кроме того, прокуроры заявляют, что экс-советник Трампа предоставлял ложные сведения по поводу сотрудничества его компании с правительством Турции.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прокуроров, Флинн обсуждал с высокопоставленными членами переходной командой Трампа его разговор с российским послом про американские санкции.

СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

В пятницу бывшему советнику президента США предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами.