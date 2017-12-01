Приговор Флинну может быть вынесен через три месяца

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Прокуроры заявляют, что вынесение приговора бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну может состояться через три месяца, передает агентство Рейтер.
Ранее Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР в суде Вашингтона.
Кроме того, прокуроры заявляют, что экс-советник Трампа предоставлял ложные сведения по поводу сотрудничества его компании с правительством Турции.
СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.
В пятницу бывшему советнику президента США предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами.